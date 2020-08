شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 8 محطات فى حياة تشادويك بوسمان منها فيلم عن الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الممثل الأمريكى تشادويك بوسمان، الذى اشتهر بدور البطل الخارق فى فيلم "الفهد الأسود"، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما أعلنت أسرته، ورحل بوسمان، البالغ من العمر 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، وعائلته بجانبه.

ولم يتحدث بوسمان يوماً بشكل علني عن مرضه، وقالت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيراً".

وأضافت: "من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى - كلها (أفلام) تم تصويرها جميعاً أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي. كانت إعادة الملك تشالا إلى الحياة في الفهد الأسود فخر مسيرته المهنية"، وفى هذا التقرير نقدم أبرز 8 محطات فى حياة تشادويك بوسمان.



1- أول ظهور له في سلسلة All My Children عام 2003، وبدأ من بعدها مشواره الفني الذى تنوع بين الأعمال السينمائية والدرامية، حيث شارك في 35 عمل.

2-في 2013 وصفه النقاد بأن حضوره جذاب على الشاشة ولديه ابتسامة مشرقة، بعد دوره في فيلم Jackie Robinson

3- بعد دوره في فيلم "Get on Up" حصل علي جائزة الموهوب من مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي.

4- في 2016 لعب بوسمان دور تحوت في فيلم "Gods of Egypt".

5- قدم شخصية اول بطل اسود خارق في فيلم Black Panther.

6- أصبح تشادويك بوسمان من اهم نجوم هوليوود عام 2018 بعد دوره في فيلم Black Panther.

7- قدم تشادويك بوسمان جائزة أفضل مونتاج صوتي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2016 في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

8- وكانت من آخر أفلام بوسمان فيلم Da 5 Bloods، مع المخرج العالمى سبايك لى، وعرض علي نيتفلكس في 12 يونيو الماضى.