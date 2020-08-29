شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن نجاح كليب "اختراع": مبسوط إن إخراجى عجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم تامر حسنى عن سعادته للنجاح الكبير الذى حققه منذ طرح أغنيته الجديدة "اختراع" بصحبة المطرب محمود العسيلى، وتصدرها التريند عبر موقع يوتيوب فى العديد من البلدان العربية.



النجم تامر حسنى عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام

وكتب تامر حسنى ، عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام:"مبسوط إن إخراجى عجبكم ومبسوط من تصدر تريند رقم 1 وبأول مليون مشاهدة في ساعات والأكتر أنه فن محترم متعوب عليه وفيه انتاج ضخم بيقدم مصر بصورة حلوة مع صديقى الغالى النجم محمود العسيلى".

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وتصدر النجمان تامر حسنى ومحمود العسيلى تريند تويتر بعد طرح أغنيتهما الجديدة "اختراع"، بـ 17 ساعة فقط، كما دخلت الأغنية في المليون الثانى فيما يتعلق بنسب المشاهدات، لتحقق نجاح كبير للغاية قبل مرور 24 ساعة على طرحها.

أغنية "اختراع"، هى أولى أغانى ألبوم تامر حسنى الجديد، من كلمات أحمد حسن، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسنى، ومدير التصوير جلال الزكى، وتم التصوير بإحدى قرى الساحل الشمالى.

وكان تامر حسنى قال عبر حسابه على إنستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".