شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى مع ابنتها مريم: أجمل حضن من أجمل بنوتة.. ومتابعون: الملامح واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هالة صدقى، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة برفقة ابنتها مريم، أثناء تواجدهما فى الساحل الشمالى، نالت إعجاب جمهورها، وعلقت "أجمل حضن من أجمل بنوتة".



هالة صدقى عبر انستجرام

فيما علق العديد من متابعى الفنانة هالة صدقى حول الشبهة الكبير بينها وبين ابنتها مريم، حيث قال حسين: "البنت ما شاء الله شبهك يا مدام هالة ربى يحفظكم جميعا حضرتك والولاد"، وعلقت نبيلة: "نسخة منك زمان.. ربنا يحميها"، وقال آخر: "الله يبارك فيكى وفى أولادك ️ويرزقكى دوام الصحة".

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هالة صدقى وابنتها مريم

من جانب آخر أكدت الفنانة هالة صدقى، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها سامح سامى ومحاميه صالح السقا الذى شهر بها مؤخرا، مشيرة إلى أنه لو اعتذر غير مقبول تماما بالنسبة لها، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التى نشرت أخبار مغلوطة عنها وبلاغ ضد الصحفى محمد ضاحى.

وأضافت أن كل ما ذكره زوجها عنها مؤخرا فى حديثه فى أحد البرامج كلام ليس له أى أساس من الصحة، والذى تضمن أنها ليس لديها القدرة على الإنجاب وسامو ومريم ليسوا أبناؤها.

وقالت الفنانة هالة صدقى إنها احترمت اختيار زوجها أنه يريد السفر إلى أمريكا لكن رفض أن أسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات وشتيمة على فيس بوك، لكن جاء الوقت لكى أتحدث ولن أتنازل عن حقى.