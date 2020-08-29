سوزان نجم الدين: مستحيل افتح صفحة جديدة مع أصالة ومحبش اجيب سيرتها إطلاقا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين التحدث عن علاقتها بالفنانة أصالة نصري، خلال استضافتها ببرنامج "راحت علينا" مع الإعلامي هشام حداد، حيث قالت سوزان نجم الدينخلال المقابلة إنها لا تريد أن تفتح صفحة جديدة معها ولا تريد الحديث عنها، قائلة: "ما تفتحلي سيرتها نهائياً"، بل طالبت بحذف المقطع من الحلقة. ويعود الخلاف بين الثنائي بسبب موقف أصالة من الثورة السورية ومهاجمتها للرئيس السوري. Advertisements يشار إلى أن سوزان نجم الدين قدمت آخر أعمالها بمسلسل "ابن أصول" بطولة مع حمادة هلال، ‏وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي‎.‎

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