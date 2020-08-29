شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تحتفل بوصول "كدابين" لـ 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب، بوصول أغنيتها "كدابين"، إلى 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها على "يوتيوب"، حيث نشرت شيرين، صورة لها عبر تويتر، وعلقت عليها، "فى الزمن ده الكدابين إتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا"



شيرين على تويتر

شيرين أعربت عن سعادتها لسؤال الكثير من محبيها عليها والاطمئنان على صحتها، مؤكدة أنها تحضر لألبوم جديد ولم تكشف عن أى تفاصيل أخرى.

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وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بفرح جداً لما بشوفكم فاكريننى طول الوقت وبتسألوا عليا وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن"لترد عليها النجمة منة شلبى، قائلة:" انتي الحب الكبير اوي وحشتي حبايبك كلهم".