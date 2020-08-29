شكرا لقرائتكم خبر عن والدته ممرضة ووالده عامل نسيج.. 10 معلومات عن الممثل الراحل تشادويك بوسمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم الراحل تشادويك بوسمان أن يخطف الأنظار نحوه بموهبته الساحرة و الخاطفة للانظار، وبفضل موهبته و جاذبيته تحول لواحد من أهم نجوم العالم، واليوم وبعد رحيل تشادويك بوسمان عن عمر يناهز الـ ( 43 عام ) و ذلك بعد معاناته من مرض سرطان القولون التى استمرت لمدة أربعة سنوات ، نستعرض معلومات سريعه قد لا تعرفها عن نجمك المفضل الراحل .

وفاة تشادويك بوسمان اسمه الحقيقي تشادويك آرون بوسمان. ولد 29 نوفمبر 1976 في كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت والدته ممرضة وكان والده يعمل في مصنع نسيج. التحق بوسمان بجامعة هوارد في واشنطن وتخرج عام 2000 بدرجة بكالوريوس فنون جميلة في الإخراج. كانت النجمة الأمريكية فيليسيا راشاد واحدة من أساتذته. عاش في بروكلين وعمل بوسمان كمدرس للدراما في Schomburg Junior Scholars Program في عام 2008 انتقل إلى لوس أنجلوس للتركيز علي مهنة التمثيل. بدء مسيرته الفنية كمحترف عام 2003 و قدم عدد من الاعمال المميزة. من أبرز الجوائز التي نالها " BET Awards " و" Black Reel Awards " و" CinemaCon " و " Image Awards " جاءت وفاته بسبب مرض سرطان القولون الذي عاني منه لمدة 4 سنوات كاملة.

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