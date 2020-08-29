شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الصمت.. رحيل تشادويك بوزمان بطل فيلم "بلاك بانثر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبأ صادم تلقاه جمهور النجم الأمريكي تشادويك بوزمان بطل فيلم "بلاك بانثر" Black Panther عن عمر ناهز الـ43 عاما بعد صراع مع سرطان القولون، وفقا لما أعلنه وكيل أعماله وعائلته.

واشتهر تشادويك بوزمان بدور البطولة في فيلم "بلاك بانثر" Black Panther بعدما حقق نجاحا عالميا كبيرا، في أول عمل سينمائي عن بطل خارق من ذوي البشرة الملونة في تاريخ استوديوهات مارفل.

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وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل نبأ وفاة تشادويك بوزمان ورحلة صراعه مع مرض السرطان.