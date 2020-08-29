شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تشادويك بوسمان تمنعه من الانتهاء من 3 أعمال جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الممثل العالمى الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة تشادويك بوسمان، بالرغم من صغر سنه، أن يتفوق على كثير من أبطال جيله، خاصة مع تعلق الكثير من المعجبين حول العالم بشخصية Black Panther، التى قام بـ لعبها فى أكثر من فيلم من أفلام مارفل، وتوفى بعد صراع دام لمدة 4 سنوات مع سرطان القولون، عن عمر ناهز الـ 43 عاما حيث تم تشخيصه بالمرض منذ عام 2016.

ولد بوسمان في 29 نوفمبر من عام 1977 في أندرسون، ساوث كارولينا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أول ظهور له في سلسلة All My Children عام 2003، وبدأ من بعدها مشواره الفني الذى تنوع بين الأعمال السينمائية والدرامية، حيث شارك في 35 عمل.

وكان لايزال هنالك 3 أعمال جديدة لـ بوسمان لم تطرح بعد، منهم عمل تليفزيونى What If...؟، وفيلمى Yasuke الذى كان لايزال فى مرحلة التحضيرات، وفيلم Ma Rainey's Black Bottom، الذى من المفترض طرحه قبل نهاية العام الجارى 2020، ولم تكشف الجهة المنتجة عن موعد محدد لذلك بعد.

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ولعب الراحل تشادويك بوسمان شخصية Black Panther لأول مرة فى فيلم Captain America: Civil War، ومن بعدها 3 مرات أخرى، الشخصية التي لعبت دور محورى وكبير في الجزء الثالث من Avengers، الذى طرح تحت اسم Avengers: Infinity War، وكانت سلسلة What If...؟، التي لاتزال في مرحلة التصوير ستكون أحدث المرات التي يلعب فيها بوسمان شخصية Black Panther، بعد انتهاء سلسلة Avengers في عام 2019.

وكانت من أخر أفلام بوسمان التي رأت النور قبل موته هو فيلم Da 5 Bloods، مع المخرج العالمى سبايك لى، العمل طرح على شبكة نيتفلكس في 12 يونيو الماضى، وصل على تقييم مرتفع وصل إلى أكثر من 90% على مختلف المواقع، وذلك بسبب القصة الملحمية التي دار حولها العمل.