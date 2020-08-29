شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ودينا فؤاد ونور يصورون الحلقة الخامسة من مسلسل "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل " جمال الحريم" للفنانة اللبنانية نور ودينا فؤاد وخالد سليم تصوير مشاهد الحلقة الخامسة من المسلسل بالديكور الخاص بالمسلسل، والعمل مأخوذ من قصص حقيقية عن حكايات الدجل والشعوذة، و ينتقل بعدها أبطال المسلسل إلى ديكور أخر بالمعادى لاستكمال تصوير مشاهدهم الداخلية من أحداث المسلسل.

وانطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية، وجمعت المشاهد الأولى بين الفنانة نور وخالد سليم والمسلسل من إنتاج سينرجى، وتأليف سوسن عامر، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

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يذكر أن منال الصيفي قدمت العديد من الأعمال الناجحة وصاحبة بصمة فنية جيدة، وهى مخرجة من بيت فنى فهى ابنة المخرج حسن الصيفي، والممثلة القديرة زهرة العلا تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج عام 1993 وبدأت رحلتها الفنية بالعمل كمخرج مساعد وكان أول فيلم أخرجته هو فيلم (الحياة منتهى اللذة) عام 2005 بعدها عملت كمخرجة مساعدة في فيلم (هي فوضى) وقدمت فيلمها الثاني (المش مهندس حسن) عام 2008، وقدمت العديد من المسلسلات كان آخرهم مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة وخالد سليم، وتأليف إنجي علاء.