اعرف كندة علوش قالت إيه عن أغنية أنغام الجديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة كندة علوش بأغنية الفنانة أنغام الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، التى طرحتها أمس الجمعة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، قائلة "أغنية رائعة مبهجة مليانة حب وفرح".

ونشرت كندة مقطع من الفيديو كليب عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت "حبيبتى أغنية رائعة مبهجة مليانة حب وفرح".



كندة علوش

وطرحت النجمة أنغام أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب أمس الجمعة، بعد يومين من طرحها على تطبيق "تيك توك"، وهى من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثانى بين أنغام والشاعر صابر كمال، حيث تعاونا فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" من خلال أغنية بعنوان "هدنة" ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.

وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت مؤخراً، عن عمل جديد يجمعها برئيس الهئية العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركى آل الشيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلفا، وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة "عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى ال الشيخ المختلف".

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهى: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".