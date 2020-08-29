شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الهندية ريا شاكرابارتى تستعين بشرطة مومباى لمنع مضايقات الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تعرضها لمضايقات من الصحافة استعانت الممثلة الهندية ريا شاكرابارتى بشرطة مومباى حتى تمنع الصحفيين من ملاحقتها ومضايقة أفراد أسرتها ومنع وسائل الإعلام المختلفة، من مطاردتها داخل مقر إقامتها.

وشاركت الممثلة الهندية ريا شاكرابارتى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو يرصد المضايقات التي تتعرض لها من قبل الصحفيين، مطالبة الشرطة بالتدخل لوضع الحد الأدنى من المسافة حتى تستطيع عائلتها من الدخول والخروج من مقر إقامتها دون مواجهة أي مضايقات قد تصادفها.

ورصد مقطع الفيديو الذي نشرته الممثلة الهندية ريا شاكرابارتي حشدا كبيرا أمام مقر إقامتها أثناء التعرض لمضايقات تخص عائلتها، معبرة عن خوفها وقلقها من الوضع أثناء جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، بوجود خطر العدوى.

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لقطة من مقطع فيديو نشرته الممثلة الهندية ريا شاكرابارتي

وعلقت الممثلة الهندية ريا شاكرابارتي على الفيديو قائلة "الرجل في هذا الفيديو هو والدي إندراجيت تشاكرابورتي (ضابط جيش متقاعد) لقد حاولنا الخروج من منزلنا للتعاون مع سلطات التحقيق المختلفة لكن هناك مضايقات.. هناك تهديد لحياتي وحياة عائلتي... لقد أبلغنا مركز الشرطة المحلي وذهبنا إلى هناك، ولم تقدم أي مساعدة".

وأضافت "أبلغنا سلطات التحقيق لمساعدتنا في الوصول إليهم، ولم تصل أي مساعدة"، متسائلة :"كيف ستعيش هذه العائلة؟.. نحن نطلب المساعدة فقط، للتعاون مع مختلف الوكالات التي طلبت منا".



مقطع فيديو الممثلة الهندية ريا شاكرابارتي