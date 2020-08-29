كندة علوش تهنئ أنغام على كليب "بحبك وبرتاحلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة كندة علوش على تهنئة المطربة أنغام على كليب أغنيتها "بحبك وبرتاحلك"، الذي طرحته الأخيرة أمس، عبر موقع "يوتيوب".

وكتبت كندة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "حبيبتي أغنية رائعة ومبهجة مليانة حب وفرح، أنغام".

"بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع الموسيقى تميم، وإخراج عادل جمال، ونالت الأغنية إعجاب الجمهور وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح بين الأكثر رواجًا على موقع "تويتر".

وكان آخر أعمال أنغام، ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمني".