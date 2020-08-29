فيديو| سعد الصغير يهاجم مدحت العدل: "بتعايرني.. وانت ما تعرفش حاجة في الكورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان سعد الصغير، عن غضبه الشديد من السيناريست مدحت العدل ، عقب هزيمة نادي الزمالك أمام فريق المقاولون العرب.

نشر سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه : " أنا أهلاوي وبحب النادي الأهلي بس لازم أرد على دكتور مدحت العدل، لو راجل غلبان بيقول الكلام ده هنقول مش فاهم، لكن أنت راجل فاهم، أنت عارف يا دكتور بحبك يا حمار اتقالت في سياق فيلم، لما تطلع وتعايرنا بيها يبقى ايه ده، حضرتك دكتور سيناريست".

تابع: "طب عارف إن شادية وشكوكو غنوا للحمار، أنت بتعمل تنمر وأنت دكتور، واللي أبوه علمه أحسن من اللي معاه شهادة، شوف بتتكلم إزاي، لكن أنا أبويا فلاح علمني متنمرش على حد، أنت متعرفش حاجة في الكورة، لأنك مبتلعبش، انت عارف لعيبه الزمالك، وخلاص على كدا، لو فريقك مغلوب متعرفش تطلع تحلل وتقول مين اللي لعب وحش".

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أضاف سعد: "لو بتعايرني يبقى أنت مش دكتور، نص فرقة الزمالك أنا اللي عاملهم فرحهم وبيحبوني موت لأني عمري ما أغلط فيهم، أنا دبلوم صنايع مبعرفش اقرأ بس أبويا علمني، وأنت اتعلمت بالورقة والقلم، حاول تتعلم من كدا لاأحسن، أتعلم المداعبة".

وجاءت تغريدة مدحت، التي سببت حالة من الغضب تجاهه: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

واعتذر السيناريست مدحت العدل للفنان سعد الصغير، في مداخلة هاتفية عبر برنامج المساء مع قصواء على شاشة TeN: "لم أتزيد على أحد، وحد في قناة الأهلي قال إن جماهير الزمالك عاملة زي فاوست، في إشارة إنها بتبيع نفسها للشيطان، زي ما ذكرت أسطورة جوته، فرديت وقلت التويتة بتاعتي".

وأضاف العدل: "أعتذر بشدة عما حدث، وأعدك يا قصواء ألا أدخل في هذا المعترك، لإنه بيقلل من قيمتي"،

وتابع: "مستغرب جدًا من فرحة البعض بهزيمة الزمالك من فريق المقاولون العرب، وبقالي 3 شهور مش برد على أي إساءة ولا بتكلم في حاجة".