إبراهيم الحمادة يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم مش أنا

كشف الفنان إبراهيم الحمادة عن مشاركته في فيلم مش أنا إلى جانب النجم تامر حسني والنجم فايز المالكي، وبمشاركة العديد من نجوم الفن المصري والسعودي والعربي، حيث ويعد فيلم مش أنا أول فيلم سينمائي يتم تصوير أحداثه بين السعودية ومصر.
وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب حسن، والذي يجسده النجم تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة القديرة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهىمحور حياته.
ويشارك في الفيلم حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وبيومي فؤاد ومن تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق وإنتاج حسام حسني.
وكان فريق عمل الفيلم انتهى من المشاهد المطلوب تصويرها في السعودية ومصر، حيث من المنتظر الانتهاء من أعمال المونتاج وإعلان موعد عرضه في دور السينما المصرية والسعودية.
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