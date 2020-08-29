فيديو.. ماجد المصري يعلن عن موعد عرض مسلسله الوجه الأخر

أعلن الفنان ماجد المصري عن موعد عرض مسلسله الجديد الوجه الأخر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. وعلق ماجد عليه قائلاً: مسلسل الوجه الاخر إن شاء الله علي قريبا علي cbc، إن شاء الله يعجبكم، وقد تفاعل معه العديد من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح المسلسل. وقد تفاعل معه العديد من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح المسلسل. ومسلسل الوجه الاخر من بطولة ندى موسى، نسرين طافش، مادلين طبر، أحمد سعيد عبد الغني، من تأليف فداء الشندويلي ، وإخراج سميح النقاش. Advertisements View this post on Instagram مسلسل (الوجه الاخر ) إن شاء الله علي قريبا علي cbc. إن شاء الله يعجبكم 🙏 @tamermursi @synergy.tamermursi @dubai @drama.ramadann @cbcdrama @mohsoltan A post shared by Maged El Masry (@magedelmasryofficial) on Aug 29, 2020 at 6:58am PDT

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