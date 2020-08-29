تفاصيل عرض مسرحية رحلة سعيدة

يقام في الثامنة مساءً، عرض "رحلة سعيدة" على خشبة مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر من 10 لـ 50 جنيهًا. التذاكر من 10 لـ 50 جنيهًا. عرض "حواديت الأراجوز "تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفي عبد الفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب. عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفي عبد الفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب.

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