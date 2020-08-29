فيديو.. أماكن السهر للهضبة تكسر حاجز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

تخطى كليب أغنية "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة وذلك منذ طرحه على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي،

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والكليب من إخراج أحمد النجار، وظهر عمرو في الكليب بإطلالة صيفية، وأجواء مبهجة، وتم تصوير المشاهد بأكملها على إحدى شواطئ الساحل الشمالي، بالإضافة إلى مشاركة الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى معه.

يذكر أن آخر أعمال للهضبة كليب أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع طارق مدكور، والذي كسر حاجز الـ 34 مليون مشاهدة خلال شهر من طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى إحيائه حفل أون لاين أمس على تطبيق أنغامي، وهو الحفل الأول له بهذه التقنية.