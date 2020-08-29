ياسر بدوي يكشف تفاصيل برنامج "٣ دقائق مع فارس"

يتعاون الكاتب ياسر بدوي مع الفنان محمود فارس في كتابة برنامج فني ساخر جديد يحمل اسم "٣ دقائق مع فارس".
وقال ياسر بدوي عن تفاصيل ذلك التعاون في بيان له، برنامج "٣ دقائق مع فارس" يقوم على فكرة
البرنامج الكوميدي "٣ دقائق مع فارس" بطولة وتقديم الفنان محمود فارس، مخرج منفذ هاني طاهر، إنتاج تامر أباظة، من تأليف وإخراج ياسر بدوي.
يذكر أن ياسر بدوي كتب عدد من الأعمال الكوميدية الساخرة في الفترة الأخيرة منها سيد أبو حفيظة، لمبة شو، ربع مشكل، توك شو٣، أسعد الله مساءكم، حدوتة بعد النوم.
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