فيديو.. لينا حياة بعدين لتامر حسني تتخطى 6 مليون مشاهدة في إسبوعها الأول

كسرت أغنية"لينا حياة بعدين" للمطرب تامر حسني، حاجر الـ 6 مليون مشاهدة، وذلك في الإسبوع الأول منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان شريف

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بدر، توزيع هيثم راضي، وهى تتر الجزء الثالث من مسلسل "مدرسة الحب"، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: جومانة مراد، مصطفى قمر، أمير كرارة، خالد الصاوي،تأليف معتز فتيحة، إخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.

يذكر أن آخر أعمال المطرب تامر حسني كليب بعنوان"إختراع"، والذي يجمعه للمرة الأولى مع المطرب محمود العسيلي، والذي تم طرحه أمس على قناته الرسمية عبر موقع"يوتيوب"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، الأغنية من كلمات أحمد راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.