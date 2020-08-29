فيديو.. أغنية اختراع لتامر حسني والعسيلي تكسر حاجز المليون مشاهدة قبل يوم من طرحها

تجاوز فيديو كليب "اختراع" للمطربان تامر حسني ومحمود العسيلي حاجز المليون مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحه على قناة روتانا عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات أحمد راؤول وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم وألحان أحمد زعيم وتسجيل هيثم راضي وماستر جلال الحمداوي، ومن إنتاج شركة روتانا. زعيم وتسجيل هيثم راضي وماستر جلال الحمداوي، ومن إنتاج شركة روتانا. ويذكر ان طرح النجم تامر حسني مؤخرًا أغنية "لينا حياة بعدين" وهي تتر مسلسل "مدرسة الحب" الجزء الثالث وحققت نسبة مشاهدة عالية.

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