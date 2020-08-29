شاهد.. ويزو للبحر: شكرًا أنت الوحيد اللي شيلتني

مازحت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" متابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". نشرت ويزو صورة لها على إحدى الشواطئ، وعلقت عليها قائلة:" شكراً يا بحر، أنت Advertisements الوحيد اللي شيلتني وكمان بعوامتى، أينعم علي الشط بس اسمك شيلتني، أنت اللي يتقالك أسد يالا في إيه بصوت (علي ربيع)، وعلق الفنان علي ربيع عليها قائلاً:" أسد يلا في إيه". الوحيد اللي شيلتني وكمان بعوامتى، أينعم علي الشط بس اسمك شيلتني، أنت اللي يتقالك أسد يالا في إيه بصوت (علي ربيع)، وعلق الفنان علي ربيع عليها قائلاً:" أسد يلا في إيه". يذكر الفنانة ويزو خاضت الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"عمر ودياب"، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، كارولين عزمي، نهال عنبر، تأليف فاروق هاشم و مصطفى عمر، إخراج معتز التوني، بالإضافةالى مسلسل"رجالة البيت"، بطولة أكرم حسني، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

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