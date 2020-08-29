ياسيمن صبري تثير الجدل بتصرفها في اليونان

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2020 3:55 مساءً

تقضي النجمة المصرية ياسمين صبري إجازتها في اليونان بصحبة زوجها، رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، الذي تزوجها في نيسان هذا العام في حفل اقتصر على العائلتين وأصدقائهما وذلك بسب تفشي جائحة كورونا.



ومنذ زواجهما تتابع الصحافة أخبارهما وصورهما التي ينشرونها على صفحاتهما الشخصية، ومع كل صورة أو فيديو يثار الجدل حول ملابس ياسمين صبري ومجوهراتها التي تلفت نظر الجمهور، ويشار إلى أن أبو هشيمة كان الزوج السابق للنجمة اللبنانية هيفا وهبي.

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وأثارت ياسيمن صبري الجدل بعد نشرها لفيديو في مطعم الشيف التركي نصرت الشهير بـ”شيف الملح” وهو يقطع اللحم أمامها ضمن عرض يقيمة الشيف لزوار مطعمه، وقد بدا على صبري برودة بالغة استفزت كل من شاهدها.

وكان أكثر ما لفت انتباه متابعو ياسمين صبري هو رد فعلها، إذ إنها لم تُظهر أي تفاعل مع ما يقوم به الشيف نصرت غوشكيه أمامها، إذ عبروا عن اندهاشهم، وعلّق بعضهم: “تحركي قليلا اضحكي افعلي شيء”، و”شكلها مستقرفة”، و”لماذا خائفة منه؟”، و”لماذا هي قرفانة منه هكذا؟”.

ورغم التعليقات السلبية التي رافقت المقطع المصور، إلا أنه يقترب من 3 ملايين مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحه على “إنستغرام”.

ويذكر أن صبري قد شاركت في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية”، وشاركها بطولته أحمد مجدي وأيتن عامر وإدوارد ومحمود البزاوي ونهال عنبر وهبة مجدي.