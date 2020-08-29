مصابا سابقا بفيروس كورونا..شروط غريبة تضعها البرازيل للسياح

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

تأخذ جميع الدول حول العالم إجراءات وقائية واحترازية منعا من تفشي فيروس كورونا، ولكن الإغلاق التام أدى إلى انهيار المؤسسات الرسمية والخاصة، والقطاعات الاقتصادية والسياحية على وجه الخصوص، لا سيما أن العديد من الدول تعتمد في مداخيلها على السياحة. ومنعا من التدهور الاقتصادي، عمدت العديد من الدول لفتح مطاراتها أمام السياح وفق شروط طبيعية أبرزها أن يكون لدى المسافر وثيقة تثبت خلوه من فيروس كورونا إلى جانب فحص آخر يقوم به في المطار البلد المقصود.

أما في البرازيل فبرزت شروط غريبة أمام السياح، أبرزها، أن يكون السائح قد أصيب بفيروس كورونا وشفي منه، مما يعني أن في جسمه مضادات لفيروس كورونا ويمكنه مقاومته في ح تعرضه لعدوى أخرى، وذلك ضبطا لانتشار الفيروس بين السياح.

يفتتح أرخبيل “فرناندو دي نورونيا” قبالة سواحل البرازيل أبوابه لاستقبال المسافرين مجدداً، ولكن بشرط يتمحور حول وجود وثيقة لنتائج فحوصات تظهر أن السائح سبق واُصيب بفيروس كورونا.

ويحتضن أرخبيل “فرناندو دي نورونيا” شاطئ “بايا دو سانتشو”، والذي حصل على لقب أفضل شاطئ في العالم من قبل موقع “TripAdvisor” الخاص بالسياحة والسفر.

Advertisements

ومن أجل الهبوط في الأرخبيل، “سيحتاج السائح تقديم اختبار سلسلة تفاعل “البوليميراز” PCR إيجابية لا يزيد عمره عن 20 يوماً، أو نتيجة اختبار مصلي يُظهر وجود أجسام مضادة لكوفيد-19″، وفقاً لما قاله مدير الأرخبيل، غيليرمي روتشا، في مؤتمر صحفي أول أمس الخميس.

ويُظهر اختبار سلسلة تفاعل البوليميراز “PCR” ما إذا كان الشخص يحمل بالفيروس، ويُظهر الاختبار المصلي ما إذا كان الجسم قد طور بالفعل أجساما مضادة لفيروس كورونا”.

وتم إغلاق جزيرة “فرناندو دي نورونيا”، وهي مجموعة من 21 جزيرة بركانية، أمام السياح منذ منتصف آذار بسبب الجائحة.

وفي 31 تموز، أُعيد فتحه فقط للأشخاص الذين يملكون منازل فيها، والباحثين المحليين. وسيعاد افتتاح الأرخبيل الأسبوع المقبل، وفقاً للسلطات في ولاية “بيرنامبوكو” شمال شرق البرازيل.