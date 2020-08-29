عطل تقني يضرب حفل “عمرو دياب” الأول من نوعه

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

بعد أن أعلن المطرب عمرو دياب، عبر صفحاته الرسمية عن إحيائه لحفل “أون لاين”، ليكون الأول من نوعه في مسيرته الفنية، حيث يتعاون فيه مع شركة أنغامي وشركة “فودافون” للاتصالات، وتقرر بث الحفل من خلال تطبيق “أنغامي”. كما حدد موعد الحفل الجمعة في 28 آب.

وكان قد أعلن القائمون على تطبيق “أنغامي”،عن سعر تذكرة أول حفل “أون لاين” للمطرب المصري عمرو دياب والذي بلغ 10 جنيهات مصرية

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وفي يوم الحفلة المقررة بتاريخ البارحة، ضرب عطل فني حفل الهضبة، وقال تطبيق “أنغامي” إنه حدث عطل فني في سيرفرات التطبيق، بسبب الإقبال غير المسبوق على حفل عمرو دياب الأول من نوعه.

وتابعت إدارة تطبيق “أنغامي” في بيان نشر عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”: “نعتذر عن المشكلة التقنية، التي تسببت بتأخير بث حفل الهضبة، عمرو دياب، وقد اتّضح أن الخطأ نتج عن الإقبال الهائل على مشاهدة الحفل وكمية الضغط على التطبيق”.

ولفتت أنغامي:”إذ نجدّد الاعتذار من كل مَن قام بشراء تذاكر ولم يتكمن من مشاهدة الحفل كاملاً، نؤكد أنه سيصبح متوفرًا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة”.