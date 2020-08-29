هاني شاكر: للأسف ناس كتير بتحب ابتذال أغاني المهرجانات

رنا صلاح الدين - علق الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة مطربي المهرجانات، وسبب منعهم من الغناء.

هاني شاكر، أكد أنهم يتحركون وفقًا لتفكيرهم وينظمون حفلات "بير السلم"، ولا يوجد لهم رداع.

وأصاف خلال لقائه بحلقة برنامج "أجمد 7"، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "أنا مش ضد المزيكا.. المزيكا مفيهاش عيب، المشكلة في الكلام، ونوعية المزيكا دي ما ينفعش الكلام فيها يبقى حلو لازم يبقى خارج ولاذع، وفيه ناس كتير للأسف ومن طبقات مختلفة من المجتمع بتحب النوعية دي".

وتابع: "المخدرات فيه ناس كتير بتشربها هل ده معناه أبيعها في المحلات وأسيب الناس تشتريها، فالرقابة عليها دور، احنا عاوزين نحافظ على ولادنا، عاوزينهم يسمعوا ويشوفوا حاجات حلوة".