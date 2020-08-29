منال سلامة تنجو من الموت هي وابنتها بعد تعرضهما لحادث

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة المصرية منال سلامة، وابنتها أميرة لحادث سير خطير بعد انقلاب سيارتها بالكيلو 50 بطريق "العلمين وادي النطرون"، وتم على الفور نقلها إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج.

وأكد المخرج عادل أديب، في تصريحات صحفية أنه غادر هو وزوجته الفنانة منال سلامة وابنته أميرة مستشفى العلمين متجهين إلى المنزل.

وأكد أن زوجته بصحة جيدة وابنته أميرة بخير، موضحًا أن زوجته تعاني فقط من بعض الكدمات.

منال سلامة وابنتها

ونفى عادل أديب، تعرض زوجته الفنانة منال سلامة، لأي كسور أو مضاعفات أخرى نتيجة هذا الحادث.

Advertisements

وأضاف، أنه يتوجه بخالص الشكر والتقدير، لإدارة مستشفى العلمين، على الرعاية الصحية لزوجته وابنته.

منال سلامة وعائلتها

منال سلامة

منال سلامة