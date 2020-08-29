ابنة خالد صالح بفستان محتشم وتتخلى عن الماكياج تماماً في عقد قرانها.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان الشاب أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، بعقد قران شقيقته علياء بحضور عدد محدود من العائلتين.

عقد القران تم في أحد الأماكن المفتوحة على النيل، بحضور الموسيقار هاني مهنا وزوجته والفنانة هنادي مهنا خطيبة أحمد خالد.

ابنة خالد صالح

وظهرت ابنة الفنان الراحل، بإطلالة محتشمة، مرتدية فستان أبيض بسيط وأنيق للغاية، من الجوبير المُطرز بالورود البارزة بنفس اللون، وبأكمام واسعة مروحية، مع حجاب تقليدي بنفس اللون وبسيط أيضا وتخلت تماماً عن وضع اي مساحيق تجميل.

هنادي مهنا، خطيبة شقيقها أحمد اختارت لإطلالتها "جامبسوت" مخطط بلون الكُحلي والأبيض، مع الشعر المنسدل ذو الأطراف الويفي، ومكياج هادئ بألوان النيود.

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يذكر أن هذا الظهور هو الثاني، لـ علياء، على ساحات السوشيال ميديا، حيث تداولت صورتها في أكتوبر 2019، من قبل خلال حفل تخرجها.

ابنة خالد صالح

ابنة خالد صالح

ابنة خالد صالح