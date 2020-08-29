“إختراع” تامر حسني ومحمود العسيلي يحصد مليونه الأوّل في ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق كليب أغنية “إختراع” للنجم المصري تامر حسني ومواطنه محمود العسيلي أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.
الكليب من إخراج تامر حسني في أوّل تجربة له بهذا المجال وذلك بعد أن كان قد أشرف على إخراج معظم أعماله المصوّرة في السابق. وجاءت فكرة العمل مميّزة جدًا لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية.
يروي تامر حسني ومحمود العسيلي بطريقة كوميدية في الأغنية كيف التقى كل منهما بحبيبته، فغيّرت نظرته إلى العلاقات، وكانت الـ”إختراع” الذي دفعه إلى اتخاذ قرار قطع حياة العزوبية والزواج.
وأغنية “اختراع” من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production.
جدير ذكره أن الكليب يتصدّر منذ طرحه المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا Trending عبر موقع “يوتيوب” في مصر ومختلف البلدان العربية.
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