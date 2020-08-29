راغب علامة ينتقد ساسة لبنان: "سيقتلون من يطالب بمحاسبتهم"

يحرص المطرب اللبناني راغب علامة على التعبير عن وجهة نظرة في الشأن السياسي اللبناني، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ ساعات، غرد راغب علامة عبر "تويتر" منتقدا أوضاع يراها سيئة على أرض لبنان، خاصة بعد الأحداث التي تمر بها بيروت في الفترة الأخيرة.





وكتب "علامة" قائلا: "بعد أن خربوها، بيروت فجّروها، دمّروها، احتلّوا مناصبها، سرقوا وأفلسوا شعبها، نهبوها، نكّلوا بها وبشعبها، لم يتركوا عملا سيئا لم يقوموا به، والآن هم نفسهم يتشاورون لتشكيل حكومتها، سيقتلون من يطالب بمحاسبتهم ويسرقون ما تصل إليه أيديهم من مساعدات والآن يظهرون على الشاشات كزعماء وأبطال".

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وشهد لبنان، مطلع الشهر الجاري، انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.





ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.