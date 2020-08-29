نادين نجيم تتغزل في "بيروت" ومتابعون يطالبونها بالتخلي عن فكرة "الهجرة"

استعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم؛ منظرا عاما للعاصمة بيروت من أعلى شرفة منزلها الذي طاله الانفجار الضخم الذي وقع في 4 آب الماضي، حيث تغزّلت بروعة المدينة وجمال منظرها رغم الهلاك، ونشرت عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور أظهرت جمال بيروت من شرفة شقتها التي كانت قريبة من الانفجار، وأرفقت الصور بتعليق تتغزل خلالها بجمال بيروت؛ قائلة: "بعدك حلوة يا بيروت رغم الانفجار".



وظهر من خلال الصور التي نشرتها بعض مظاهر الدمار بمنزل نادين التي لا زالت موجودة حتى الآن، وكأنها ذكرى للماضي الأليم، وظهرت معالم هذا الدمار بمنزلها في صورة للركام الذي وقع وأحدث ضرراً بالغا. والتمس متابعو نادين بشارة خير من تعليقها وتغزلها ببلادها بعدما أصابها من ضرر كاد أن يودي بحياتها عقب انفجار 4 آب، حتى أن أحدهم طلب منها متمنيًا تخليها عن فكرة الهجرة إلى بلد آخر كما صرحت في إحدى منشوراتها في وقت سابق.



وعلّق أحد المتابعين قائلاً:"أهم حاجة تتخلى عن فكرة الهجرة يا نادين وانك تتركي بلدك وتمشي تشوفي بلد أأمن.. لأنه من طلع من داره قل مقداره ومش هتلاقي الأمان غير وسط ديرتك وأهلك ولازم تعلني هذا رسمي مش مجرد تلميحات".



وقال آخرون: "منتي تركتيها بدونك ما راح تكون جميلة يا نادين.. يسعدك يا كبيرة"، و"أكيد بتضل حلوة طول مأنتي فيها"، و"لو حلوة ما بتهاجري وبتضلي لتدافعي عن بلادك"، و"عن جد كتير حلوة.. لا تروحي ظلي ببلدك يا نادين".

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وقررت الفنانة اللبنانية الهجرة من لبنان بعد تعرضها للإصابة، وعلقت وقتها "من هل اللحظة من المشفى اخدت قرار رح اترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت... بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً".



وكانت نادين قد أجرت عمليتين جراحيتين في مستشفى المشرق بالعاصمة اللبنانية بيروت مؤخرًا، كما عادت قبل يومين أيضًا إلى الطبيب وقام بتقطيب جروحها بأقل الخسائر الممكنة، معلنة تعافيها التام من الجراحات التي أصابتها، مبينة بأنها سلمت أمرها له وكان على قدر المسؤولية.

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