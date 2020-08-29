فن ومشاهير

صور لا تنسى لشادويك بوسمان من سن الـ15 وصولا للسجادة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت وفاة النجم العالمى تشادويك بوسمان عن عمر ناهز الـ43 عاما بعد معاناته من مرض سرطان القولون التى استمرت لمدة أربعة سنوات، صادمة لكل محبيه ومعجبيه حول العالم ، واليوم نستعرض عدد من الصورة التى التقطت له والتى لا تنسى، وهى صور من مرحلة الشباب وصولا للنجومية وإطلالاته علي السجادة الحمراء.

تشادويك بوسمان (2)
تشادويك بوسمان

فمن أكثر الصور المتداولة للنجم الراحل هي التي التقطت له باللونين الأبيض الأسود وهي الصورة التي التقطت له في سن الـ 15، كذلك كشفت الصور عن عشقه لواحدة من أهم الرياضات ، فظهر بعدد من الصور هو يلعب كرة السلة وهي المفضلة بالنسبة له.

تشادويك بوسمان (3)
تشادويك بوسمان  

كما كان للنجم الراحل إطلالات مذهلة علي السجادة الحمراء بعدد كبير من الحفلات الكبرى و الاحداث الفنية الهامة مثل حفل توزيع جوائز الأوسكار و met gala  و غيرهم .

عام 2018 بحفل met gala
عام 2018 بحفل met gala

يذكر أن تشادويك بوسمان توفي أمس بعد 4 سنوات من صراع مرض سرطان القولون، وقد جاءت وفاة النجم الشهير فى منزله بالولايات المتحدة الأمريكية مع أسرته وزوجته.

وقد جاء خبر تأكيد وفاة تشادويك بوسمان بطل فيلم " black panther" من خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " وهو الخبر الذى قابله الكثير من عشاقه ومحبيه بصدمة و حزن كبيرين.

وكان تشادويك بوسمان قد عمل فى عدد من الأفلام والأعمال التلفزيونية على مدى العقدين الماضيين على تقديم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين أعمال تليفزيونية و اخرى سينمائية ، و من أبرزها : " The Express " و " Lie to Me " و " Fringe " و " The Kill Hole " و " Draft Day " و " Message from the King " و " Black Panther " ، وغيرها.

]رتدي بدلة من تصميم Givenchy
]رتدي بدلة من تصميم Givenchy

 

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تشادويك بوسمان (1)
تشادويك بوسمان (1)

 

تشادويك بوسمان (2)
تشادويك بوسمان (2)

 

تشادويك بوسمان (3)
تشادويك بوسمان (3)

 

تشادويك بوسمان (4)
تشادويك بوسمان (4)

 

تشادويك بوسمان (4)
تشادويك بوسمان (4)

 

تشادويك بوسمان الراحل
تشادويك بوسمان الراحل

 

يتصدر غلاف مجلة رولينج ستون
يتصدر غلاف مجلة رولينج ستون

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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