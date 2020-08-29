شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كان تشادويك بوسمان مبدعا واستثنائيا وأول بطل أسود خارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتوفى شخص يبلغ من العمر 43 عامًا بسبب السرطان، فهذا أمر مأساوى، لكن عندما يكون هذا الشخص هو تشادويك بوسمان، فإن كلمة تراجيدية لا تعبر عن الأمر، فوفاة النجم أبعد من المأساة بل أنها قاسية، وتعد صدمة وخسارة فى هوليوود، وحسبما ذكر موقع variety، فـ تشادويك بوسمان كان ممثلًا ماهرًا لديه قدرة نادرة على تقدم الشخصية من الداخل إلى الخارج.



تشادويك بوسمان وفاة

عرف بوسمان في الوسط بكيف يندمج مع الدور ، ويحفره في قلب وعلق المشاهد من كل الاتجاهات، وهذا ما جعله فنانًا ونجمًا سينمائيًا، لذلك فكان النجم حالة استثنائية في فيلم "النمر الأسود" Black Panthe ، ليس فقط لأنه جسد أول بطل خارق اسود ، ولكن لأنه جعل الدور ملموسا بشكل لا يصدق.



تشادويك بوسمان

أداوه فى بوسمان في شخصية T’Challa في فيلم النمر الاسود لا يشبه أداء الممثلين الآخرين حيث بدي في الفيلم ذكي وخبيث وضعيف فقد أثر بوسمان على جيل كامل عندما لقد نوعًا جديدًا من الأبطال الخارقين، وبذلك أظهر ما هو ممكن – وما هو غير ممكنًا، لذلك يعتبر صناع السينما إن الخسارة المفاجئة لبوسمان تبدو مخيفة، مثل فقدان هيث ليدجر، فيليب سيمور هوفمان فهم فنانون لا يمكن تعويضهم ، وسيعشون من خلال أدوارهم.

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برز تشادويك بوسمان في عام 2013 ، في فيلم السيرة الذاتية Jackie Robinson حيث لعب دور أول أمريكي من أصل أفريقي في دوري البيسبول الرئيسى، والذى يواجه العداء العنصري الذى يمكن مقارنته بالإرهاب، و يدور الفيلم حول شجاعة روبنسون ، ولكن نظرًا لأن بوسمان كان ممثلاً جريئًا ، فإنه يظهر أيضًا الغضب الذي شعر به جاكي روبنسون ولا يمكنه التعبير عنه.



وفاة تشادويك بوسمان

توفي الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، الذي اشتهر بدور البطل الخارق في فيلم "الفهد الأسود"، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما أعلنت أسرته، ورحل بوسمان، البالغ من العمر 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجليس، وعائلته بجانبه.

ولم يتحدث بوسمان يوماً بشكل علني عن مرضه، وقالت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيراً".

وأضافت: "من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى - كلها (أفلام) تم تصويرها جميعاً أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي. كانت إعادة الملك تشالا إلى الحياة في الفهد الأسود فخر مسيرته المهنية".