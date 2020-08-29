شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو.. تشادويك بوسمان تسلق الصخور فى دعاية Black Panther والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الممثل تشادويك بوسمان بطل فيلم بلاك بانثر عن 43 عاما بعد صراع استمر أربع سنوات مع سرطان القولون، وذلك طبقا لبيان نشر يوم الجمعة على حسابات بوسمان على تويتر وفيس بوك، ومن أشهر أفلامه Black Panther، وفي هذا السياق نعيد كشف بعض كواليس تشادويك بوسمان مع الفيلم.

في عام 2018 أجريت مقابلة مع تشادويك بوسمان وريان كوجلر لغلاف مجلة Variety ، وقبل أسابيع قليلة من افتتاح فيلم Black Panther في دور السينما، ورغم انه كان مصابا وقتها بالسرطان الا انه لم يذكر ذلك خلال المقابلة وبدلاً من ذلك ذكر بالتفصيل كيف يقضي من 12 إلى 13 ساعة مع فريق فيلم"النمر الأسود"، بالإضافة إلي ساعتين للتمرين اليومي.

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وفي ذلك الوقت ، لم يكن أي منهما يعرف أن فيلم Marvel - أول فيلم خارق في الاستوديو من إخراج مخرج ذى بشرة سمراء ومعظم فريق العمل من نفس العرق سيحطم إيرادات شباك التذاكر ، بإجمالي 1.4 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

ففي جلسة التصوير التي التقطت بعد ظهر ذلك اليوم ، في حديقة جريفيث في لوس أنجلوس ، تسلق بوسمان صخرة، حيث كانت أحد دعاية ديزني ينظر بتوتر عندما وصل بوسمان إلى قمة الصخرة ، ارتدى حذائه - بدا غير منزعج، وهذا ما كان يشبه صراعه مع سرطان القولون الذي استمر 4 سنوات .

وخلال المقابلة سأل بوسمان عما إذا كان يعتقد أن هناك مخرج أبيض يمكنه أخراج فيلم "النمر الأسود"؟ فأجاب تشادويك بوسمان: حسنًا ، هل من الممكن أن يحدث ذلك؟ احتمال، لكن هل سيكون لديه نفس منظور كوجلر "مخرج الفيلم"؟ على الأغلب لا، فلن يكون دقيق بنفس الطريقة لأن المخرج الأبيض ليس لديه نفس التعارض، وليس لديه أحاسيس الصراع الأفريقي الأمريكي الموجود دائمًا، وتابع تشادويك بوسمان قائلا "فسواء كان يدرك المخرج الابيض ذلك أم لا فهو ليس لديه سلاله صعب تتبعها وليس لديه جذور يصعب الاتصال بها، فهل سيفهم المخرج الأبيض ذلك؟ لكن أعتقد أنه جزء مهم من هذا الفيلم".