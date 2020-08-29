شكرا لقرائتكم خبر عن هل كان مايكل جاكسون مهووسا بـ"سبايدر مان"؟ اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك البوب مايكل جاكسون الـ62 الذى يعتبر واحد من أهم أيقونات الموسيقى والغناء فى العالم، حيث كانت حياة جاكسون مليئة بالنجاحات المذهلة وذلك بفضل موهبته الفريدة.



مايكل جاكسون مايكل جاكسون

ولأن حياة النجم الراحل مايكل جاكسون مليئة بالأسرار غير المتوقعة سواء بحياته الشخصية أو الحياة الفنية التى يعشق الملايين التعرف على مزيد من كواليسها حتى بعد مرور أعوام طويلة على رحيله ، نكشف اليوم عن إحدى القصص الحقيقية في حياته احتفالا بذكرى ميلاده.



ملك البوب مايكل جاكسون ملك البوب مايكل جاكسون

يبدو أن مايكل جاكسون كان مغرما بشخصية " سباييدر مان "، ففي عام 1996 ، عندما أعلنت شركة Marvel Comics عن إفلاسها، حاول مايكل شراء الشركة بالتعاون مع Stan Lee، على أمل أن يلعب دور أحلامه "Spider-Man" فى الفيلم الأصلى، وبالرغم من ذلك تم إيقاف محاولته، وجاء اتفاق Marvel مع توبي ماجواير بدلا من جاكسون.

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بينما أشار ستان لى "stan lee" بعدد من حوارات صحفية قديمة أن مايكل جاكسون كان يتوقع أنه الشخص الوحيد القادر على دعمة من أجل تقديم شخصية "سبايدر مان" الشهيرة.



ملك البوب مايكل جاكسون (3)