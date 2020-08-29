شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ينتهى اليوم من تصوير فيلم "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى، اليوم، النجم إياد نصار من تصوير فيلمه الجديد "موسى"، يعد أن استغرق 9 أشهر تصوير، توقف خلالها عدة مرات ‏بسبب انشغال المخرج بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الاختيار"، وأيضا فى ظل انتشار جائحة ‏كورونا التى اجتاحت العالم، وانشغال إياد بتصوير مسلسله ليالينا أيضا الذى عرض في شهر رمضان.

فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى، وهى سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وتدور أحداثه الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

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وكانت آخر أعمال إياد نصار السينمائية فيلم "رأس السنة"، للمخرج محمد صقر وتأليف محمد حفظى، وشارك في بطولته كل من على قاسم، وإنجى المقدم، وأحمد مالك، وبسمة وشيرين رضا، ودارت أحداثه خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينةالغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا.

ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى، وإخراج بيتر ميمي.