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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أعمال الفنان الراحل شادويك بوسمان بطل فيلم black panther والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى النجم العالمى شادويك بوسمان عن عمر ناهز الـ43 عاما، وذلك بعد معاناته من مرض سرطان القولون الذى استمر أربع سنوات، وقد توفى النجم الشهير فى منزله بالولايات المتحدة الأمريكية مع أسرته وزوجته.
شارك "شادويك بوسمان" فى عدد من الأفلام والأعمال التليفزيونية على مدى العقدين الماضيين حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين أعمال تليفزيونية و اخرى سينمائية ، و من أبرزها : " The Express " و " Lie to Me " و " Fringe " و " The Kill Hole " و " Draft Day " و " Message from the King " و " Black Panther " ، وغيرها.
وقد جاء خبر تأكيد وفاة شادويك بوسمان بطل فيلم " black panther" من خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " وهو الخبر الذى قابله الكثير من عشاقه ومحبيه بصدمة وحزن كبيرين.
وفاة شادويك بوسمان
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