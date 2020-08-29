ويزو لـ"البحر": "انت الوحيد اللي شيلتني".. وعلي ربيع يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي، بصورة لها تجلس في "عوامة" على شط البحر. وعلقت "شكرا يا بحر انت الوحيد اللي شيلتني وكمان بعوامتي، أي نعم على الشط بس اسمك شيلتني انت اللي يتقالك أسد يالا في إيه بصوت علي ربيع". وقام ربيع بالتعليق عليها مستخدما نفس الجملة والتي اشتهر بترديدها في عروض "مسرح مصر". جدير بالذكر أن ويزو شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "رجالة البيت" مع الفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسني.

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