شهيرة تهنئ شقيقتها نانو حمدي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة شهيرة على تهنئة شقيقتها الإعلامية نانو حمدي، بعيد ميلادها.

ونشرت شهيرة صورة لـ"نانو"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، علقت: "مش هقول كلام كتير هي تستحقه، ولكن هي كلمة واحدة هي أختي كما خلقها الله الأخت، وكما ينبغي أن تكون".

وأضافت شهيرة: "كل سنة وأنتي طيبة وبصحة وعافية وراضية من رب العالمين".

جدير بالذكر أن نانو حمدي كانت إحدى أشهر مذيعات التليفزيون المصري "ماسبيرو"، وهي والدة الفنانة منة بدر تيسير، وزوجة مهندس الديكور الراحل بدر تيسير.

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