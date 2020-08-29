بينهم حورية فرغلي وسما المصري.. نجوم اختفوا من على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في الآونة الأخيرة غاب عدد من نجوم الفن عن التواصل مع جمهورهم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي أثار التساؤلات كثيرة من محبيهم، هل هذا الغياب لانشغالهم بأعمال فنية تستهلك الكثير من وقتهم، أم أنهم لم يفضلوا التواجد على مواقع التواصل الإجتماعي لأسباب أخرى.

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم:

حورية فرغلي

فى شهر نوفمبر من العام الماضى، نشرت الفنانة حورية فرغلي، عبر حساباتها على موقعي "فيسبوك"، "إنستجرام" بوستر فيلم "استدعاء ولى عمرو"، ومن وقتها لم تظهر حورية.

وكان آخر أعمالها مسلسل "مملكة الغجر"، بطولة الفنانة فيفي عبده، حازم سمير، سامح الصريطي، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

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مي عز الدين

أما الفنان مي عزي الدين فكان آخر أخبارها بشأن تصوير مسلسل جديد باسم "خيط حرير"، إلا أن الوقت لم يسعفها لاستكمال تصوير المسلسل وعرضه في رمضان بسبب جائحة كورونا.

ظهرت مي قبل شهور عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابها بموقع "انستجرام"، وأكدت أنها لا تعلم موعد عرض المسلسل.

أما عن آخر ما نشرته مي، فكان فيديو لها مع المطرب حودة بندق، على أنغام أغنية غناها لها خصيصًا بمناسبة عيد ميلادها، علقت: "مرسيه يا حودة على الأغنية".

حسام حبيب

المطرب والملحن حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، كان آخر ما نشره نعى للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الإجتماعي، ثم نشر صورة لوالدته، في يوليو الماضي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، يهنئها بعيد ميلادها.

وعلق: "أمي اغلى حاجة عندي ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبدا كل مليون سنة وانت بصحة وسلامة وسعادة انت سبب كل حاجة حلوة حصلتلي بعد ربنا سبحانه وتعالى".

زاب ثروت

في 22 يونيو، لم ينشر المطرب زاب ثروت أي صورة، أو مقطع فيديو، عبر حساباته فكان آخر شيء نشره مواساة للفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس"، في وفاة نجله.

وكتب ثروت في منشور: "ادعوا لمحمد أسامة (اوس اوس) وزوجته رويدا ربنا يصبرهم على وفاة ابنهم علي ويجعله شفيع ليهم إن شاء الله".

سما المصري

23 أبريل 2020 كان أخر ما نشرته الفنانة سما المصري مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، لتهنئ فيه جمهورها بحلول أول أيام شهر رمضان، وقالت في الفيديو: "كل سنة وأنتوا طيبين، بكرة الجمعة، أول أيام رمضان، ربنا يشيل الغمة يارب ويشفي كل الناس من مرض كورونا".

وقضت المحكمة الاقتصادية، أمس الخميس، بحبس سما المصري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد، وأمرت بتعويض مدني مؤقت لريهام سعيد قدره 20 ألف جنيه.

يذكر أن سما المصري صدر ضدها حكم أول درجة بالحبس 3 سنوات بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع عبر نشر فيديوهات خادشة للحياء على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

أنوشكا

لم تظهر الفنانة أنوشكا منذ أواخر عام 2019 تقربيًا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كان أخر ما نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل غنائي لها، وعلقت: "جزء من أغنية من التراث الأرمني".

لكن على "فيسبوك" تواجدت على فترات متباعدة أخرها، الإعلان عن ظهورها كضيفة في أحد البرامج على قناة DMC.

وكان آخر أعمال الفنانة أنوشكا مسلسل "طاقة حب"، بطولة رشا مهدي، يسرا اللوزي، أحمد حاتم، أحمد صفوت، من إخراج أحمد يسري.