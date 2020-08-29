"عبقرينو العصابة".. مصطفى درويش يهنئ إسلام إبراهيم بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان مصطفى درويش على تهنئة صديقه الفنان إسلام إبراهيم بعيد ميلاده. ونشر "درويش" صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، ,علق: "عيد ميلاد عبقرينو العصابة، كل سنة وانت طيب وبخير يا حبيبي وعقبال 100 سنة ناجح وشاطر". وشارك مصطفى درويش وإسلام إبراهيم في مسلسل بـ"100 وش"، بطولة نيللي كريم، علا رشدي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، العمل عرض رمضان الماضي.

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