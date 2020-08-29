محمد صلاح آدم يبدأ تصوير مشاهده في "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: بدأ الفنان محمد صلاح آدم تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم"، اليوم. ونشر محمد صلاح صورة "كلاكيت" العمل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق: "بسم الله نبدأ.. يارب الخير والنجاح والفرحة". "جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

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