فيديو| سوزان نجم الدين عن أصالة :"ما بحب أجيب سيرتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رفضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين التحدث عن علاقتها بالفنانة أصالة نصري.

وقالت سوزان خلال لقائها في برنامج "راحت علينا" مع الإعلامي هشام حداد، عن علاقتها بالفنانة أصالة: "ما بفتح صفحة جديدة معها، وما بدي أحكي بها الموضوع لأني حكيت عنه كتير، ما بحب أجيب سيرتها في برنامج لي، وما بتوسط لها وما لي علاقة فيها، ما تفتحلي سيرتها نهائيًا".

واختتمت سوزان حديثها طالبة من هشام حداد حذف هذا المقطع من البرنامج.

وكان نشب خلاف بين الاثنين بسبب موقف أصالة من الثورة السورية ومهاجمتها للرئيس السوري.