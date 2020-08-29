محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان محمد مهران رسالة لزوجته مي عبدالحافظ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
نشر صورة تجمعهما، علق عليها :"قوة الحياة مي، بحبك".
واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو 2019، وسط حضور كبير من نجوم الفن.
وشارك الفنان محمد مهران في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، روجينا، دنيا عبدالعزيز، ريم سامي، محمد علاء، أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مهران يوجه رسالة رومانسية لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.