محمد مهران يوجه رسالة رومانسية لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد مهران رسالة لزوجته مي عبدالحافظ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

نشر صورة تجمعهما، علق عليها :"قوة الحياة مي، بحبك".

واحتفل محمد مهران بزواجه من مي عبدالحافظ، يوم الجمعة 21 يونيو 2019، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

وشارك الفنان محمد مهران في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، روجينا، دنيا عبدالعزيز، ريم سامي، محمد علاء، أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.