"سيقتلون من يطالب بمحاسبتهم".. راغب علامة ينتقد الحكومة اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انتقد المطرب اللبناني راغب علامة الحكومة اللبنانية بعد الأحداث التي تمر بها بيروت في الفترة الأخيرة.
وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بعد أن خربوها، بيروت فجّروها، دمّروها، احتلّوا مناصبها، سرقوا وأفلسوا شعبها، نهبوها، نكّلوا بها وبشعبها، لم يتركوا عملا سيئا لم يقوموا به، والآن هم نفسهم يتشاورون لتشكيل حكومتها، سيقتلون من يطالب بمحاسبتهم ويسرقون ما تصل إليه إيديهم من مساعدات والآن يظهرون على الشاشات كزعماء وأبطال".
ووقع قبل أسابيع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.
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