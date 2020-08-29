الليلة.. عرض الحادثة على مسرح الغد بالعجوزة

يقام في السابعة مساءً، عرض "الحادثة" على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، وذلك ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح،

ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين 30 – 35 جنيهًا.

عرض"الحادثة " من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، ،فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.