الليلة.. عرض أفراح القبة على مسرح العائم الصغير

يقام في السابعة مساء، عرض "أفراح القبة" على خشبة مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح، ومن المقرر أن يتراوح سعر التذكرة بين 30، 35 جنيهًا. 30، 35 جنيهًا. عرض "أفراح القبة" بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزة، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور. عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزة، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

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