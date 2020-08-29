نفي المطرب أحمد نافع، ما تردد علي شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عن اقتباس أغنيته الجديدة "الحب أهو" التي تخطيت نسبة مشاهدة نحو ٣ مليون ونصف علي اليوتيوب من أغنية " عمال يدق " للمطربة ساندي سواء علي مستوي اللحن أو الكلمات فكلاهما مختلف.
وأضاف : كل ما حدث هو أن هناكتوارد خواطر في الفكرة في اللحن وهذا أمر طبيعي وهناك أختلاف جوهري وملحوظ في التقسيمات الغنائية في الكلمات واللحن وإذا حدث تشابه فهو نسبي وليس كلي وهذا أمر وارد وطبيعي في الاغنية".
وتابع : "فكم من الاغاني المتشابه موجودة علي الساحةلكبار المطربين هذا يسمي توارد خواطر ليس إلا ولا يوجد أي اقتباس أو سرقة كما أن أغنية " الحب أهو " تخطيت الملايين في خلال أسبوعين وأغنية " عمال يدق " لا تتجاوز ٥٠٠ الف مشاهدة منذ صدورها بأربعة سنوات .
يذكر أن أغنية " الحب أهو" غناء أحمد نافع وكلملت : أسامة الشاعر وتلحين : الحسيني وتوزيع: طارق توكل وهي من ألبوم : ١٠٠٠ حياة .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد نافع : "الحب أهو" ليست مقتبسة من أغنية "عمال يدق" لساندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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