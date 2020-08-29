ميسي يحسم وجهته ويعود لأحضان غوارديولا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 17 دقيقة

لحظة بلحظة ، تتابع الصحافة الرياضية العالمية تطورات أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي طلب الرحيل عن نادي برشلونة، وأكدت أحدث التقارير أن نادي مانشستر سيتي هو الأقرب لضم الأسطورة ميسي .

كشف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو عن الفريق الذي سيرتدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قميصه في حال رحيله عن فريقه برشلونة.

وذكرت صحيفة “ليكيب” (L’Équipe) الفرنسية أن خورخي والد ميسي أخبر سان جيرمان وجميع الأندية التي طلبت التعاقد معه أن ابنه حدد وجهته القادمة بالفعل وهي فريق مانشستر سيتي.

وقالت الصحيفة إن خورخي أخبر ليوناردو مباشرة أن ابنه قرر بالفعل الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي.

وكان السيتي هو المرشح الأول لضم ميسي، بسبب ميزانية الانتقالات الضخمة للفريق، وفي ظل وجود مدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا على رأس الجهاز التدريبي للسيتي.

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ويبقى على إتمام الصفقة موافقة برشلونة المتمسك بدفع الشرط الجزائي الضخم المقدر بـ700 مليون يورو للتخلي عن قائده.

من ناحيتها ، قال صحيفة “ذا تايمز” البريطانية يوم الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم كان قد أخبر بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أيام، برغبته في الرحيل عن برشلونة.

وأضافت أن غوارديولا، الذي كان مدربا لميسي خلال أربعة أعوام في برشلونة، أخبر اللاعب بأنه سيتحدث مع ملاك نادي مانشستر سيتي بشأن إمكانية التعاقد معه.

وذكرت صحيفة “ذا تايمز” أن هذا يشكل مؤشرا جديدا على أن مانشستر سيتي أقرب الأندية المرشحة للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر “33 عاما”.

وأضاف التقرير أن فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، متواجد بالفعل في كاتالونيا، حيث يعتزم التحدث إلى جورجي والد ليونيل ميسي، خلال الأسبوع المقبل.

ولعب ميسي تحت تدريب غوارديولا في برشلونة من 2008 إلى 2012 حيث فازا بلقبين في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى.