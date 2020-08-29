ثروة إيلون ماسك تتجاوز 100 مليار دولار وينضم لـ”نادي النخبة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 38 دقيقة

انضم الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إلى “نادي النخبة” الذي يضم أربعة آخرين فقط يتكون صافي قيمة ثروة كل منهم من 12 رقما ، بعد أن تجاوز صافي ثروته 100 مليار دولار اليوم الجمعة، وفقًا لقائمة فاحشي الثراء في الوقت الفعلي من فوربس، حيث تشهد أسهم شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية زيادة في القيمة بأكثر من خمسة أضعاف هذا العام.

وتقول فوربس إن جزءا كبيرا من ثروة ماسك يأتي من حصته في تسلا التي تبلغ نسبتها 21%.

وارتفعت أسهم تسلا، التي طرحت للتداول العام بسعر 17 دولارا للسهم في عام 2010، بنسبة 3.5% في التعاملات الصباحية الجمعة لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2318.49 دولار.

وصارت الشركة أعلى شركات صناعة السيارات في العالم قيمة من حيث رأس المال السوقي في الأول من يوليو تموز عندما تجاوزت شركة تويوتا موتور التي كانت في المقدمة. وجعلت الشركة كثيرا من المستثمرين الأفراد فيها مليونيرات في السنوات العشر الماضية.

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وماسك الآن جزء من نادي نخبة يضم أربعة آخرين فقط يتكون صافي قيمة ثروة كل منهم من 12 رقما.

ومع ذلك فإن ثروته التي تبلغ حوالي مئة مليار دولار تعادل بالكاد نحو نصف صافي قيمة ثروة أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وفقا لفوربس.

ويقود ماسك، الذي شارك في تأسيس شركة المدفوعات عبر الإنترنت (باي بال) PayPal، الآن بعضًا من أكثر الشركات ذات الطموحات المستقبلية في العالم. فإلى جانب تيسلا، فإن ماسك يرأس شركة الصواريخ الفضائية (سبيس إكس) SpaceX، و(نيورالينك) Neuralink، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير واجهات بينية وآلية ذات نطاق ترددي عالٍ لتوصيل الدماغ البشري بأجهزة الحاسوب.

وأنشأ أيضًا شركة Boring Company التي تعمل على بناء أنفاق بأسعار معقولة أسفل شوارع المدن المزدحمة من أجل نظامِ نقلٍ عام كهربائي بالكامل؛ لتجنب الاختناقات المرورية السيئة في المدن الأمريكية.