تراند اليوم : هاني شاكر خسر كل المعارك قدام شاكوش و كمال

أعلن مطربو المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش التحدى مجددا مع نقيب الموسيقيين هانى شاكر، بسبب منعهم حفل تونس الذى من المقرر إقامته يوم 4 سبتمبر المقبل

وكتب عمر كمال عبر صفحتة علي انستجرام : “لكل الناس اللى بتحبنا فى تونس، هنستناكم يوم الجمعة الجاية فى تونس العاصمة”من جانبه أكد المايسترو محمد ابو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية إن العمل النقابي لا يتطلب مطاردة الخارجين على القانون إنما الحفاظ على مصالح ومقدرات أعضاء الجمعية العمومية من مطربين وعازفين داخل جمهورية مصر العربية وهو نطاق عمل النقابة.

وأشار المايسترو الى انه بعدما تردد مؤخرا عبر عدد من المواقع الصحفية التي نكن لها كل تقدير واحترام إلا أنه ومن خلال عدد من الاخبار والتقارير الصحفية افتقدت للمعلومة الصحيحة عن مطاردة نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات ومنعهم من العمل.

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وأضاف: نود أن نشير إلى أن العمل النقابي لا يتطلب مثل هذه الأمور وليست من صميم عملنا، حيث إن النقابة ليست جهة منع او مطاردة وانما هي جهة تمنح العضوية او التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية او التصريح عازفا او مطربا.

وأضاف أن المنع مصدره الاساسي القانون ويسري على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقًا للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.

وأكد اننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة او مكتسب للعضوية عاملا كان او منتسبا وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وبناء عليه يحظر القانون على اي منشأة سياحية او اي فرد يقيم حفلا ان يستقدم أحدا لتقديم فقرة فنية دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا، وماعلينا سوى ابلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفة عن طريق مندوبينا واللجان الفرعية المنتشرة في كل المحافظات.